 

Министр Гейдар Асадов о росте цен на мясо

 

В зависимости от сезона в Азербайджане цена на ту или иную продукцию может колебаться, заявил министр сельского хозяйства Гейдар Асадов.

"Если три года назад картофель и лук стоили 1,2 и 1,5 маната соответственно, то сейчас 0,55 и 0,15 маната, - сказал министр. - И в целом, я считаю, что даже после девальвации национальной валюты рост цен на сельхозпродукцию был самый незначительный".

Комментируя вопрос повышения цен на мясо, Асадов сказал, что к этому вопросу нужно подходить с разных аспектов.

"Если учесть, что до девальвации один килограмм мяса стоил 7-8 манатов, то в долларовом эквиваленте это равнялось 9-10 долларам. Сейчас же цена на мясо варьируется в пределах 10-12 манатов. Безусловно, может возникнуть вопрос касательно того, что мясо является местной продукцией, соответственно, и цена должна оставаться стабильной. Я не согласен с этим мнением, так как вся производимая продукция, помимо ее потребления, рассчитана и на обмен с другими товарами или приобретение другой продукции за счет полученных средств в соответствии со своими потребностями. То есть, продавцу мяса приходится покупать и другие товары (телевизор, холодильник и др.), которые импортируются в страну за инвалюту", - сказал министр, которого цитирует Trend.

С этой точки зрения Асадов не считает серьезным рост цен на мясо. По его словам, в этом году рост производства сельхозпродукции в стране превысит три процента.

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