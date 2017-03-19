Футболист погиб после нападения крокодила

Футболист из Мозамбика Эстевао Альберто Жино стал жертвой нападения крокодила.

Хищник атаковал игрока, когда тот бежал по берегу реки Замбези.

«Крокодил внезапно выскочил из воды и схватил Эстевао за талию, после чего уполз обратно в воду. Его друзья очень испугались, они слышали крики, но ничего не могли поделать. Крокодил был пятиметровый», — приводит слова тренера команды Эди Карвальо 101 Great Goals.

Футболист выступал за любительский клуб «Атлетико Минейро де Тете». На момент смерти ему было 19 лет.