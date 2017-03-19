Турция обвинила Германию в поддержке Гюлена

Анкара обвинила Берлин в поддержке организаторов провалившегося государственного переворота в Турции. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын, сообщает Reuters.

По информации агентства, Калын комментировал отказ Германии признать правдивой турецкую версию событий лета 2016 года.

«Это попытка обесценить всю информацию, что мы предоставили им по FETO. Это означает, что они поддерживают FETO», — сказал он.

По мнению пресс-секретаря, ФРГ поддерживает движение Гюлена, которого Турция обвиняет в организации госпереворота, поскольку считает FETO полезным инструментом для давления на Анкару.