Глава британского МИД призвал быть по-жестче с Москвой

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе посетит США. Одной из тем разговора с американскими властями станет его предстоящий визит в Россию. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщает The Sunday Times. Выдержки из статьи приводит РИА Новости.

Отмечается, что в поездке в Вашингтон Джонсон намерен убедить США занять более жесткую позицию в общении с Москвой.

Также Джонсон попытается наладить отношения с американскими политиками после недавних обвинений в адрес британской спецслужбы GCHQ (Government Communications Headquarters, Центр правительственной связи), специализирующейся на электронной разведке и шпионаже.