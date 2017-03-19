Юнкер: После Brexit европейские страны будут «влюбляться» в ЕС

После выхода Великобритании из состава Евросоюза другие государства-члены сообщества не последуют ее примеру. Европейские страны будут «влюбляться» в ЕС, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью изданию Bild am Sonntag.

«Пример Великобритании даст всем понять, что из состава ЕС выходить не стоит… Наоборот, государства, которые останутся, будут влюбляться снова и возобновлять свои обеты с Европейским Союзом», — уверен Юнкер. По его словам, еще больше стран присоединятся к ЕС в будущем.

На следующей неделе в Риме состоится встреча 27 лидеров Евросоюза. Они планируют объявить о плане «Европа - наше общее будущее».