 

Штайнмайер вступает в должность президента

 

Франк-Вальтер Штайнмайер, который с наступлением воскресенья исполняет обязанности 12-го президента Германии, прибыл во дворец Бельвю в Берлине, сообщает ТАСС.

Там проходит символическая церемония передачи власти от Йоахима Гаука, чей срок на высшем государственном посту завершился накануне.

Штайнмайер же будет приведен к присяге Бундестагом и Бундесратом только 22 марта, тогда же, как ожидается, он произнесет первую официальную речь в новой должности.

Штайнмайер был выдвинут кандидатом на пост президента ФРГ от социал-демократов в конце прошлого года.

Его кандидатуру поддержал политический блок Ангелы Меркель - Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы, что фактически гарантировало ему победу. В конечном итоге 12 февраля в его пользу проголосовало абсолютное большинство делегатов Федерального собрания - специального органа ФРГ, который собирается как правило раз в пять лет с единственной целью избрать главу государства. Экс-министр в итоге получил 931 голос из 1260.

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