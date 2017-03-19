Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер объяснил, почему Дональд Трамп не пожал руку Ангелы Меркель, несмотря на ее готовность сделать это по просьбе журналистов. Его слова приводит Spiegel.

"Я не думаю, что он услышал вопрос", — заявил Спайсер, отмечая, что вся ситуация произошла из-за "непонимания".

Во время фотосессии в Белом доме журналисты попросили американского президента и федерального канцлера ФРГ пожать друг други руки. "Мистер президент, мы можем пожать руки?", — обратилась Меркель к Трампу, но он никак не отреагировал на ее вопрос.

Многие СМИ сделали вывод, что Трамп сознательно проигнорировал федерального канцлера и подвергли президента жесткой критике. Spiegel в свою очередь отмечает, что Белый дом, комментируя ситуацию, впервые пытается рассеять неприятное впечатление о первой встрече двух лидеров.