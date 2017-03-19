 

МВФ решил подождать с выдачей денег Украине

 

Заседание Международного валютного фонда (МВФ) по вопросу финансовой помощи Украине решили отложить.

Совет директоров МВФ должен был 20 марта принять решение о предоставлении Киеву очередного кредитного транша в $1 млрд. Однако руководство фонда «взяло паузу для оценки событий», передает ТАСС.

По словам источника, заседание фактически было уже подготовлено. На нем ожидалось завершение третьего обзора программы и предоставление Киеву очередного кредитного транша в размере $1 млрд.

«Короткая отсрочка необходима для оценки развития событий за последнее время и политических мер, влияющих на финансовый сектор, и более широкие экономические перспективы», — цитирует агентство объяснение причин переноса встречи.

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