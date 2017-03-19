 

В Израиле опасаются конфликта с Россией из-за уничтоженных ракет

 

Депутат Кнессета от блока "Сионистский лагерь" Омер Бар-Лев сказал, выступая на еженедельном мероприятии "Шабатарбут", что запуск противоракеты "Хец" по зенитным ракетам, угрожавшим сбить израильские самолеты во время боевого вылета в ночь с четверга на пятницу, был ошибкой, пишут израильские СМИ.

"Из-за этого израильский посол уже вызван для объяснений в Кремль", - объяснил свою позицию Бар-Лев.

Депутат также объяснил, что сотрудничество между Израилем и Россией – важное дело, но как только интересы разойдутся, распадется и сотрудничество. "А сейчас их интересы – с Ираном и Асадом", - сказал Бар-Лев.

Аналогичной точки зрения придерживается и бывший начальник Генерального штаба армии, бывший премьер-министр и министр обороны Эхуд Барак.

"Этот запуск и падение обломков ракеты в Иордании вынудили Израиль впервые взять на себя ответственность за атаку в Сирии. В свете этого, возможно, стоило воздержаться от запуска ракеты "Хец", - сказал Барак.

По словам бывшего политика и генерала, ВВС проводят "разбор полетов", выясняя, была ли оперативная необходимость в этом запуске.

Вместе с тем, бывший премьер отметил несомненный успех израильской системы ПРО, сбившей зенитную ракету, запущенную по израильскому самолету ночью. "Это лишний раз доказывает, что Израиль занимает ведущее в мире место по эффективности противоракетной обороны", - заметил Барак.

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