 

В Мосуле уничтожили руководство ИГИЛ

 

Иракская авиация уничтожила шестерых иностранцев-главарей террористической организации "Исламское государство"* в результате авиаударов в Мосуле, сообщает телеканал Al Sumaria со ссылкой на иракскую разведку, передает РИА Новости.

По данным разведки, среди уничтоженных главарей оказался некий гражданин РФ Абдул Карим ар-Русий по прозвищу Абу Самир, руководивший так называемым "Батальоном Тарика ибн Зияда" в составе ИГ. Среди других убитых командиров – террористы из Франции, Великобритании, Турции и Марокко, заявили разведчики.

Ранее сообщалось, что правительственные силы вышли на финальную стадию операции по освобождению Мосула от боевиков ИГ.

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