 

Тезка Саддама Хусейна жалуется на безработицу

 

Морской инженер из Индии Саддам Хусейн, однофамилец казненного президента Ирака, сменил имя из-за того, что ему отказали в трудоустройстве более 40 раз. Об этом сообщает Hindustan Times.

По словам Хусейна, он не понимал причину отказов, пока представители судоходных компаний, где мужчина проходил собеседования, не объяснили ему, что проблема заключалась в его имени. По мнению работодателей, оно могло вызывать подозрения у сотрудников аэропортов и тем самым осложнить работу, связанную с частыми поездками за границу.

Хотя инженер уже получил паспорт с новым именем Саджид, его потенциальные работодатели продолжают запрашивать сертификаты об образовании, в которых по-прежнему указано старое имя. Университет, в котором отучился мужчина, отказался переоформлять документы, пока не будут исправлены свидетельства о сдаче экзаменов. Саддам обратился в Центральный совет по среднему образованию с просьбой помочь сменить имя, однако чиновники пока не предприняли никаких действий.

Позже Саддам подал заявление в Верховный суд Джаркханда, штата на востоке Индии. Дело инженера будет рассмотрено 5 мая 2017 года.

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