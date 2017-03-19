 

Израиль угрожает ударом по ПВО Асада

 

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман пригрозил уничтожить сирийские комплексы ПВО после того, как они обстреляли зенитными ракетами самолеты ВВС Израиля, которые выполняли задание в воздушном пространстве Сирии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Times of Israel.

По словам Либермана, когда в следующий раз самолеты ВВС Израиля будут обстреляны сирийскими ПВО, израильские самолеты уничтожат их «без малейших колебаний».

Ранее, 17 марта, израильская авиация во время нанесения авиаударов по территории Сирии, была обстреляна сирийскими ПВО. Минобороны Израиля заявляло, что израильские самолеты не понесли никакого ущерба. Кроме того, одна из сирийских ракет была уничтожена комплексом противоракетной обороны, сообщили в министерстве. Дамаск тем не менее заявлял, что сирийские ПВО сбили один из самолетов ВВС Израиля.

По словам президента Израиля Беньямина Нетаньяху, израильские самолеты выполняли операцию по прекращению поставок оружия шиитской группировке «Хезболла» из Сирии.

1413 просмотров


Старости
В Тбилиси паника: «В Абхазию проследовал секретный эшелон»
В Тбилиси паника: «В Абхазию проследовал секретный эшелон» haqqin.az из Грузии
Наша погода
Сегодня 12° / 4°
20 Март 13° / 6°
21 Март 11° / 6°
22 Март 12° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7202 AZN
1 EUR   =   1.8529 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

Мартин Шульц поборется с Меркель за пост канцлера Германии
Афганский солдат открыл огонь по американским военным
17-летний Ибрагим Насруллаев покоряет Швецию видео
Макрон опережает Ле Пен в предвыборных опросах
В результате теракта в Нигерии погибли 4 человека
Песков: Конфликт между Россией и Украиной не получится разрешить быстро
Израиль угрожает ударом по ПВО Асада
Эрдоган: "Слава Богу, он был арестован"
В Баку начали продавать билеты на Исламиаду
Тезка Саддама Хусейна жалуется на безработицу
В Мосуле уничтожили руководство ИГИЛ
В Израиле опасаются конфликта с Россией из-за уничтоженных ракет
МВФ решил подождать с выдачей денег Украине
Почему Трамп не пожал руку Меркель видео
Штайнмайер вступает в должность президента
Юнкер: После Brexit европейские страны будут «влюбляться» в ЕС
Глава британского МИД призвал быть пожестче с Москвой
Турция обвинила Германию в поддержке Гюлена
Футболист погиб после нападения крокодила
Министр Гейдар Асадов о росте цен на мясо
Американский разведчик на кремлевских гонорарах наш комментарий
Палач азербайджанцев стал жертвой демократии судьба человека
Таксисты взвинтили цены на проезд в районы Азербайджана фото
Нигерийцы так и не поняли: почему Сегун Аринз стремится в Азербайджан? они о нас
Азербайджанцам запретили отмечать Новруз в Турции