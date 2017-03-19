Израиль угрожает ударом по ПВО Асада

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман пригрозил уничтожить сирийские комплексы ПВО после того, как они обстреляли зенитными ракетами самолеты ВВС Израиля, которые выполняли задание в воздушном пространстве Сирии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Times of Israel.

По словам Либермана, когда в следующий раз самолеты ВВС Израиля будут обстреляны сирийскими ПВО, израильские самолеты уничтожат их «без малейших колебаний».

Ранее, 17 марта, израильская авиация во время нанесения авиаударов по территории Сирии, была обстреляна сирийскими ПВО. Минобороны Израиля заявляло, что израильские самолеты не понесли никакого ущерба. Кроме того, одна из сирийских ракет была уничтожена комплексом противоракетной обороны, сообщили в министерстве. Дамаск тем не менее заявлял, что сирийские ПВО сбили один из самолетов ВВС Израиля.

По словам президента Израиля Беньямина Нетаньяху, израильские самолеты выполняли операцию по прекращению поставок оружия шиитской группировке «Хезболла» из Сирии.