Песков: Конфликт между Россией и Украиной не получится разрешить быстро

Конфликт между Россией и Украиной не получится разрешить быстро. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью РБК.

«Безусловно, Украина чрезвычайно важна для нас, она важна для нас и в плане межгосударственных отношений, она важна для нас и в экономическом плане, она важна и в гуманитарном плане», — отметил Песков.

Однако, по его мнению, «быстро пройти через эту боль не получится». Одним из условий восстановления отношений является снижение «эмоционального накала» и «идеологического одурманивания» в разных регионах Украины, считает пресс-секретарь российского президента.

«Как только эмоциональный накал и последствия идеологического одурманивания спадут на Украине, в самых разных регионах Украины, когда украинцы смогут трезвыми глазами спокойно посмотреть на произошедшее, когда они задумаются, когда они смогут спокойно посмотреть на свою новейшую историю, я думаю, тогда будет больше понимания», — подытожил Песков.