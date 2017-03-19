Макрон опережает Ле Пен в предвыборных опросах

Экс-министр экономики Эммануэль Макрон получает лидерство в первом туре президентских выборов во Франции, опережая главу партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные опроса компании Odoxa.

Впервые лидерство Макрона в первом туре показали опубликованные 9 марта результаты опроса компании Harris Interactive. Тогда за Макрона были готовы отдать свои голоса 26% опрошенных, за Ле Пен — 25%.

По данным опроса Odoxa, в первом туре президентских выборов Макрон получит 26,5% голосов, Марин Ле Пен — 26%, а экс-премьер Франсуа Фийон всего 19%.