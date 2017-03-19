Мартин Шульц поборется с Меркель за пост канцлера Германии

Мартин Шульц был единогласно избран лидером Социал-демократической партии Германии (СДПГ), а также официальным кандидатом в канцлеры ФРГ, передает Spiegel.

На съезде партии за него проголосовали 100% делегатов.

«Это очень важный момент для меня и для всех нас. Я думаю, что это первый шаг к завоеванию поста канцлера», — заявил Шульц.

Ранее кандидатура Шульца была предложена лидером партии Зигмаром Габриэлем, который также передаст Шульцу бразды правления партией в связи с собственным назначением на пост главы МИД ФРГ.