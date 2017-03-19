Пекин настаивает на денуклеаризации Корейского полуострова

В ядерном вопросе Корейского полуострова китайская сторона неизменно настаивает на денуклеаризации в целях гарантии нераспространения ядерного оружия в мире. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, передает Синьхуа.

Ядерная проблема Корейского полуострова по сути является противоречием между США и КНДР, заявил министр. Китай, являясь соседом Корейского полуострова и ответственной страной, на протяжении многих лет вкладывает огромные усилия в продвижение решения этого вопроса.