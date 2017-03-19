Тысячи парижан протестуют против насилия полиции

Несколько тысяч человек вышли на улицы Парижа в воскресенье в рамках протеста против насилия полиции, передает агентство Франс Пресс.

Демонстранты, возглавлявшие колонну, держали в руках большой транспарант с надписью "Правосудие и достоинство, остановите безнаказанность полиции". Там также были портреты 13 предполагаемых жертв насилия полиции. Кроме того, протестующие скандировали "Полиция повсюду, а справедливости нигде нет", "Нет справедливости, нет и мира" и другие лозунги.

Об инцидентах в ходе демонстрации не сообщалось. Отмечается, что эта демонстрация проходит по инициативе родственников жертв полицейского произвола.