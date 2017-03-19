Протестующие заблокировали центр Еревана

С площади Свободы в Ереване стартовало шествие памяти активиста Артура Саркисяна («Доставщик продуктов»). Участники шествия перекрыли движение.

На мест прибыло большое количество полицейских. Демонстранты скандируют: «Артур, Артур». Они требуют отставки генерального прокурора Артура Давтяна, а также возбуждения уголовного дела против следователя, который ходатайствовал о повторном аресте Саркисяна, как и судьи, который это ходатайство удовлетворил.

До начала шествия было объявлено, что Саркисяна похоронят на Шаумяновском кладбище, а не в пантеоне «Ераблур», как того требовали демонстранты.