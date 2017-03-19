Юнкер: Смертная казнь в Турции закроет ей путь в ЕС

Восстановление смертной казни в Турции, о возможности рассмотрения которой после референдума 16 апреля заявила Анкара, воспрепятствует вступлению этой страны в Евросоюз. Об этом заявил глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в интервью воскресному изданию германской Bild.

"Если смертная казнь будет вновь введена в Турции, это повлечет за собой прекращение переговоров", – сказал Юнкер.

В то же время Юнкер не согласился с призывами уже сейчас прекратить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС. По его словам, переговоры могут быть прекращены только из-за нежелания Анкары применять европейские стандарты.