Мужчина с отверткой испортил шедевр Гейнсборо

Неизвестный с отверткой повредил картину английского художника Томаса Гейнсборо «Утренняя прогулка» (1785), выставленную в Лондонской национальной галерее. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщает Telegraph.

Инцидент произошел накануне днем. Прежде чем сотрудники и посетители галереи задержали мужчину, он успел порезать полотно в двух местах. Прибывшая позже полиция забрала нарушителя и поместила его под стражу.

По информации Daily Mail, злоумышленник также кричал, что у него есть бомба.

Картину убрали из экспозиции, эксперты оценивают нанесенный ущерб и выясняют стоимость реконструкции.