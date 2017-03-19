В Беларуси не стихают акции протеста

Несанкционированная акция протеста против так называемого декрета о налоге с "тунеядцев" прошла в Слониме (Гродненская область Белоруссии), после ее окончания организатор был задержан, сообщили в воскресенье местные СМИ.

Как сообщило агентство БелаПАН, к началу акции на центральной площади Слонима "собралось несколько десятков человек, однако очень быстро количество участников увеличилось ориентировочно до 300 человек". С центральной площади люди отправились к зданию райисполкома, где к ним вышел председатель Слонимского райисполкома Олег Таргонский. Общение протестующих с чиновником длилось около часа, в течение которого он отвечал на волнующие людей вопросы.

После этого участники акции приняли резолюцию с требованием "принять новый экономический курс, ориентированный на создание новых рабочих мест, а не на борьбу с безработными гражданами". Они также потребовали отменить декрет о "тунеядцах". После этого акция завершилась.