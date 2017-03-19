Американского дипломата выслали из Новой Зеландии

Новая Зеландия выслала из страны американского дипломата из-за подозрений в том, что он был вовлечен в преступление. Об этом в воскресение, 19 марта, сообщает The Guardian.

По информации полиции, дипломат покинул место происшествия до прибытия стражей порядка. Детали по инциденту не приводятся. Сказано лишь, что за совершение этого преступления виновному грозит лишение свободы на срок от одного года. Также отмечается, что пока никто не задержан, передает лента.ру.

Сотрудник посольства обладает дипломатическим иммунитетом, в связи с чем 13 марта полиция обратилась в министерство иностранных дел для получения разрешения на проведение расследования. Согласно The Guardian, ведомство посчитало преступление достаточно серьезным и обратилось в посольство США с просьбой о лишении дипломата иммунитета.