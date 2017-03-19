 

Число жертв в Перу достигло 75 человек

 

Число жертв мощных наводнений в Перу возросло до 75 человек, более 260 пострадали, сообщает агентство RCN со ссылкой на доклад экстренных служб. Ранее сообщалось о 72 погибших.

По данным агентства, число пострадавших достигло 263 человек, еще 20 пропали без вести. Как сообщается, стихия разрушила 12 тысяч жилых домов, 25 школ и восемь объектов здравоохранения, а также 2000 километров дорог и почти девять тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

В пятницу президент Перу Педро Кучински сообщил о срочном выделении 2,5 миллиарда солей (примерно 766 миллионов долларов) на восстановительные работы в связи с обрушившимися на страну сильнейшими наводнениями.

Власти называют последние наводнения одними из самых мощных за последние десятилетия; их причиной стал климатический феномен "Эль-Ниньо" в Тихом океане.

364 просмотров


Старости
В Тбилиси паника: «В Абхазию проследовал секретный эшелон»
В Тбилиси паника: «В Абхазию проследовал секретный эшелон» haqqin.az из Грузии
Наша погода
Сегодня 12° / 4°
20 Март 13° / 7°
21 Март 11° / 6°
22 Март 12° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7202 AZN
1 EUR   =   1.8529 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

В Дамаске отказались принять спецпредставителя ООН
Европа против Турции. А Турция против кого? наша аналититка
В США не нашли связей Трампа с Россией
В Афганистане уничтожили 15 талибов
Африканским странам выдадут кредиты на 57 миллиардов долларов
Число жертв в Перу достигло 75 человек
Американского дипломата выслали из Новой Зеландии
В Беларуси не стихают акции протеста
Мужчина с отверткой испортил шедевр Гейнсборо
Юнкер: Смертная казнь в Турции закроет ей путь в ЕС
Тысячи парижан протестуют против насилия полиции
Пекин настаивает на денуклеаризации Корейского полуострова
В Ереване возобновились столкновения протестующих с полицией видео
В Азербайджане грузовик разнес автобусную остановку
Мартин Шульц поборется с Меркель за пост канцлера Германии
Афганский солдат открыл огонь по американским военным
17-летний Ибрагим Насруллаев покоряет Швецию видео
Макрон опережает Ле Пен в предвыборных опросах
В результате теракта в Нигерии погибли 4 человека
Песков: Конфликт между Россией и Украиной не получится разрешить быстро
Израиль угрожает ударом по ПВО Асада
Эрдоган: "Слава Богу, он был арестован"
В Баку начали продавать билеты на Исламиаду
Тезка Саддама Хусейна жалуется на безработицу
В Мосуле уничтожили руководство ИГИЛ