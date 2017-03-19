Число жертв в Перу достигло 75 человек

Число жертв мощных наводнений в Перу возросло до 75 человек, более 260 пострадали, сообщает агентство RCN со ссылкой на доклад экстренных служб. Ранее сообщалось о 72 погибших.

По данным агентства, число пострадавших достигло 263 человек, еще 20 пропали без вести. Как сообщается, стихия разрушила 12 тысяч жилых домов, 25 школ и восемь объектов здравоохранения, а также 2000 километров дорог и почти девять тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

В пятницу президент Перу Педро Кучински сообщил о срочном выделении 2,5 миллиарда солей (примерно 766 миллионов долларов) на восстановительные работы в связи с обрушившимися на страну сильнейшими наводнениями.

Власти называют последние наводнения одними из самых мощных за последние десятилетия; их причиной стал климатический феномен "Эль-Ниньо" в Тихом океане.