Африканским странам выдадут кредиты на 57 миллиардов долларов

Группа организаций Всемирного банка (ВБ) предоставит африканским государствам, расположенным южнее Сахары, финансирование в объеме $57 млрд в течение следующих трех лет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВБ, штаб-квартира которого находится в Вашингтоне.

По ее свидетельству, речь идет о "рекордном финансировании африканских стран южнее Сахары в размере $57 млрд в течение следующих трех финансовых лет". Решение на этот счет было принято в германском Баден-Бадене, где президент ВБ Джим Ен Ким принимал участие в совещании министров финансов и глав центральных банков группы "двадцати".