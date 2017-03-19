 

Африканским странам выдадут кредиты на 57 миллиардов долларов

 

Группа организаций Всемирного банка (ВБ) предоставит африканским государствам, расположенным южнее Сахары, финансирование в объеме $57 млрд в течение следующих трех лет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВБ, штаб-квартира которого находится в Вашингтоне.

По ее свидетельству, речь идет о "рекордном финансировании африканских стран южнее Сахары в размере $57 млрд в течение следующих трех финансовых лет". Решение на этот счет было принято в германском Баден-Бадене, где президент ВБ Джим Ен Ким принимал участие в совещании министров финансов и глав центральных банков группы "двадцати".

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