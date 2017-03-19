 

В США не нашли связей Трампа с Россией

 

Вашингтон не обнаружил доказательств «сговора» предвыборного штаба американского лидера Дональда Трампа с Россией. Об этом заявил глава комитета по разведке палаты представителей США Девин Нуньес.

Как сообщает The Hill, он также выразил уверенность, что в ФБР есть люди, которые сливают информацию, чтобы подорвать авторитет президента.

Ранее газета The New York Times писала, что некоторые демократы в комитете палаты представителей США по разведке могут отказаться от участия в расследовании дела о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы, если посчитают его необъективным. Как отмечалось, контролировать ход расследования будут республиканцы, поскольку они обладают большинством в комитете.

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