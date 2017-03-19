 

В Дамаске отказались принять спецпредставителя ООН

 

Власти Сирии отказались принять специального посланника ООН Стаффана де Мистуру, который собирался посетить Дамаск до начала нового раунда переговоров в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, де Мистура обратился к руководству республики с просьбой о возможности приезда в Сирию в преддверии начала женевских встреч, проведение которых запланировано на предстоящей неделе. На этот запрос официальный Дамаск ответил отказом без объяснения причин, констатировал источник.

По его словам, де Мистура «стал нежелательной персоной в Дамаске — как на сегодняшний день, так и на будущее».

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В Дамаске отказались принять спецпредставителя ООН
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