Премьер Словакии раскритиковал антироссийские санкции

Внешняя политика Словакии основана на участии страны в Евросоюзе и НАТО, но иногда в Брюсселе приходится бороться за свои национальные интересы, в частности, с критикой антироссийских санкций, заявил премьер Роберт Фицо, выступая по братиславскому телеканалу ТА3.

"Внешняя политика Словакии базируется на двух принципах, которые правительство никогда не ставило под сомнение: Евросоюз — наше жизненное пространство, а НАТО — наша опора в сфере безопасности. С другой стороны, иногда у нас возникает необходимость бороться в Брюсселе за свои собственные национальные интересы. Примером этого является критика санкций ЕС в отношении России, а также критика строительства газопровода Nord Stream 2", — сказал Фицо.

Премьер сделал это заявление в ответ на недавние замечания президента республики Андрея Киски, которому не нравится, в частности, критическая позиция Фицо по отношению к антироссийским санкциям, поскольку они, по мнению премьера, не имеют никакого смысла и наносят вред, в том числе, экономике Словакии.