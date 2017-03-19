Тайская полиция предотвратила покушение на премьера страны

Правоохранительные органы Таиланда заявили, что сорвали запланированное покушение на премьер-министра страны генерала Праюта Чан-Оча, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Полиция обнаружила тайник с оружием в доме одного из лидеров Объединённого фронта за демократию против диктатуры — движения, выступающего в поддержку бывшего премьера Таиланда Таксина Чиннавата. Также были задержаны девять человек.

В тайнике находились несколько десятков ружей и гранат, а также запас патронов. Владелец этого дома уже несколько лет находится в бегах.