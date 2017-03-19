 

Тайская полиция предотвратила покушение на премьера страны

 

Правоохранительные органы Таиланда заявили, что сорвали запланированное покушение на премьер-министра страны генерала Праюта Чан-Оча, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Полиция обнаружила тайник с оружием в доме одного из лидеров Объединённого фронта за демократию против диктатуры — движения, выступающего в поддержку бывшего премьера Таиланда Таксина Чиннавата. Также были задержаны девять человек.

В тайнике находились несколько десятков ружей и гранат, а также запас патронов. Владелец этого дома уже несколько лет находится в бегах.

201 просмотров


Старости
В Тбилиси паника: «В Абхазию проследовал секретный эшелон»
В Тбилиси паника: «В Абхазию проследовал секретный эшелон» haqqin.az из Грузии
Наша погода
Сегодня 13° / 7°
21 Март 11° / 6°
22 Март 12° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7202 AZN
1 EUR   =   1.8529 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

Столкновения демонстрантов с полицией в Париже
В Лондоне задержали Вугара Моллачиева
iPhone 7 стал самым продаваемым смартфоном
Тайская полиция предотвратила покушение на премьера страны
Премьер Словакии раскритиковал антироссийские санкции
В Дамаске отказались принять спецпредставителя ООН
Европа против Турции. А Турция против кого? наша аналититка
В США не нашли связей Трампа с Россией
В Афганистане уничтожили 15 талибов
Африканским странам выдадут кредиты на 57 миллиардов долларов
Число жертв в Перу достигло 75 человек
Американского дипломата выслали из Новой Зеландии
В Беларуси не стихают акции протеста
Мужчина с отверткой испортил шедевр Гейнсборо
Юнкер: Смертная казнь в Турции закроет ей путь в ЕС
Тысячи парижан протестуют против насилия полиции
Пекин настаивает на денуклеаризации Корейского полуострова
В Ереване возобновились столкновения протестующих с полицией видео
В Азербайджане грузовик разнес автобусную остановку
Мартин Шульц поборется с Меркель за пост канцлера Германии
Афганский солдат открыл огонь по американским военным
17-летний Ибрагим Насруллаев покоряет Швецию видео
Макрон опережает Ле Пен в предвыборных опросах
В результате теракта в Нигерии погибли 4 человека
Песков: Конфликт между Россией и Украиной не получится разрешить быстро