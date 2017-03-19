 

iPhone 7 стал самым продаваемым смартфоном

 

Аналитики авторитетного издания TechStunt пришли к выводу, что в первом квартале 2017 года iPhone 7 стал самым продаваемым смартфоном из всех. На втором месте по продажам оказались Android-устройства, компания Microsoft продолжает терпеть убытки, передает Oane.

По сведениям экспертов, iPhone 7 остается наиболее популярным смартфоном на рынках всех стран. Особенно большим спросом девайс пользуется в Австралии, США и странах Европы. Высокие показатели продаж зафиксированы в Великобритании, Франции и Германии, в Китае он популярен только в отдельных регионах государства. В общем, спрос на iPhone 7 в Европе вырос более чем на 22%, Android-устройства оказались на втором месте по востребованности.

Эксперты отметили, что компания Microsoft продолжает терпеть убытки на рынке гаджетов, где доля ее продаж составляет только 1%. В этом году главным конкурентом iPhone 7 специалисты называют ожидаемый флагман от компании Samsung, смартфон Samsung Galaxy S8.

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