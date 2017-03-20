В Лондоне задержали Вугара Моллачиева

Скотланд-Ярд предъявил обвинение в мошенничестве и отмывании доходов двум россиянам. Об этом говорится в сообщении лондонской полиции.

Отмечается, что 37-летний Вугар Моллачиев и 48-летний Абдурахман Базаев предстанут перед судом в понедельник, 20 марта.

Мужчины были арестованы сотрудниками подразделения по борьбе с киберпреступностью вечером 17 марта по подозрению в заговоре с целью обманным путем выманить у британских клиринговых банков сумму, превышающую 2 млн фунтов (около $2,5 млн).

Полицией также конфискован ряд компьютеров, которые будут подвергнуты экспертизе.