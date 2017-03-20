Столкновения демонстрантов с полицией в Париже

Французская полиция применила слезоточивый газ в ходе столкновений с демонстрантами в Париже, протестующими против насилия со стороны правоохранителей.

Как передает РИА Новости, три человека были задержаны, во время стычек двое полицейских получили легкие травмы, они были доставлены в госпиталь.

Во время демонстрации были разбиты окна в отделениях нескольких банков. По информации Франс Пресс, полиция насчитала до 7,5 тысяч участников протестного марша, собравшихся на Площади Республики в центре города.