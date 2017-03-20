В России мужчина выгуливал медведя без намордника

В городе Таганрог Ростовской области полиция проверяет информацию о мужчине, который выгуливал на улице медведя без намордника.

По данным областного главка МВД, в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой мужчина ходит по городу с медведем на поводке при скоплении людей. При этом в данном районе нет зоопарка или цирка.

Сейчас правоохранители разыскивают хозяина животного, чтобы выяснить, откуда у мужчины появился медведь, в каких условиях он содержится и может ли причинить вред окружающим. Благодаря местным журналистам, которые изучили запись, стражи порядка смогли установить район, где снималось видео.