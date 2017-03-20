 

Ариф Рагимов: «За день в Баку разгрузили шесть «Боингов»

Автор: Отдел информации 

Исполнительный директор компании-промоутера Гран-при Азербайджана Ариф Рагимов в интервью российскому изданию «Чемпионат»  раскрыл детали подготовки к гонкам в Баку и ответил на критику со стороны новых владельцев «Формулы 1».

«Если смотреть на прошлый год, то меня больше всего впечатляет тот факт, что предыдущий этап состоялся всего за неделю до нашего, и времени было очень мало, в Баку всё прошло хорошо и все были довольны. Контейнеры с болидами "Формулы-1" начали поступать только во вторник, и в течение дня мы разгрузили шесть 747-х «Боингов». Даже в "Формуле-1" были удивлены, насколько оперативно и чётко мы всё сделали», -  отметил он.

По словам Арифа Рагимова, больше всего он гордится концертами, которые прошли в преддверии гонок. Все три концерта прошли на ура, на каждом было больше 20 тысяч человек, все танцевали и веселились.

Он также добавил, что в организации гонок были задействованы все государственные службы.

«Координация 10 тысяч человек, которые напрямую были вовлечены в организацию Гран-при. Я говорю не о каком-то косвенном вмешательстве, а о непосредственной работе на гонке. Это огромная машина, которая должна работать как единый механизм. Это и стало главным «челленджем». В подготовке к уик-энду участвовали все службы города, сложно вспомнить с кем мы не работали. Помогали все государственные службы. И тот факт, что вся эта машина сработала чётко и слаженно — наш главный успех», - сказал он.

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