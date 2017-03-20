 

В Средиземном море спасли три тысячи мигрантов

 

Свыше 3 тысяч нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть в Европу через Сицилийский пролив в Средиземном море, спасены в воскресенье, сообщило местное издание Live Sicilia.

Помощь была оказана в рамках 22 спасательных операций при участии судов итальянской береговой охраны, военно-морской миграционной миссии Евросоюза в Средиземноморье EunavforMed, а также судов ряда неправительственных организаций.

"С рассвета наблюдался интенсивный "трафик" лодок, барж и надувных плотов, груженных мигрантами, было много запросов о помощи", — говорится в сообщении издания.

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