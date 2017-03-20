Аресты участников беспорядков в Батуми

Батумский городской суд избрал в воскресенье предварительное заключение в качестве меры пресечения 9 участникам беспорядков в Батуми, которые произошли в ночь на 12 марта.

Ранее в субботу Батумский суд арестовал шестерых задержанных по данному делу.

Все 15 арестованных обвиняются в участии в групповых насильственных действиях, нападении на полицейских, здание полиции, транспортные средства и в посягательстве на здоровье правоохранителей.

"Судья Давид Мамисеишвили не удовлетворил ходатайство адвокатов, которые требовали освобождения задержанных под залог. Согласно решению суда, данным лицам было избрано предварительное заключение. Судебный процесс продолжится 8 мая", — сообщает пресс-служба суда.