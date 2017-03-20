 

В Дагестане опрос: уменьшится ли территория Азербайджана? наша реакция

Автор: Отдел политики 

Кафедра социологии и психологии политики факультета политологии Московского государственного университета имени Ломоносова проводит научное исследование в рамках проекта «Образ стран СНГ в сознании российских граждан».

В рамках данного исследования в Дагестане изучается отношение россиян к Азербайджану, его политическому строю и к гражданам. Анкета с многочисленными вопросами представлена на сайте дагестанской газеты «Черновик», которая оказывает содействие в опросе.

О том, проводится ли этот опрос в других российских регионах, либо он предназначен сугубо для Дагестана, не сообщается. При этом бросаются в глаза некоторые любопытные вопросы в анкете. Например, вопрос о том, могут ли измениться границы Азербайджана в обозримом будущем и за счет каких территорий они могут увеличиться или уменьшиться. Весьма странный интерес к границам Азербайджана. Не находите? И каким образом эти вопросы могут помочь в определении отношения россиян к азербайджанцам?

Причем, издание признается, что в анкете есть провокационные вопросы, но при этом организаторы опроса отмечают, что «не существует правильных или неправильных ответов. Мы хотели бы знать только ваше личное мнение. Ваши ответы будут использованы только в обобщенном виде».

«Черновик» предлагает ссылку, проследовав по которой можно принять участие в опросе. Ваш автор, хоть и не является жителем Дагестана, ответил на все вопросы и ответы были приняты. Получается, что заполнить анкету может каждый желающий, для этого не обязательно быть дагестанцем. К примеру, любой армянин может написать всяких гадостей про Азербайджан, указать, что живет в Махачкале, и его ответ будет засчитан. А потом все мы будем удивляться, «почему дагестанцы так плохо относятся к Азербайджану».

Тут важно отметить и то, что «Черновик» заработал себе репутацию антиазербайджанского издания и едва ли не рупора националистической организации «Садвал».

Хотелось бы, чтобы и МГУ, и «Черновик» объяснились по поводу провокационных вопросов и того, как они собираются контролировать национальную принадлежность респондентов.

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В Дагестане опрос: уменьшится ли территория Азербайджана? наша реакция
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