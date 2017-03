Президент Азербайджана Ильхам Алиев, находясь во Франции сделал заявление, касающееся иностранных компаний, незаконно работающих на оккупированных азербайджанских территориях. «Это нарушает как наше законодательство, так и международное право, - заявил глава государства. - Азербайджан предпринимает серьезные шаги для того, чтобы поднять этот вопрос на международном уровне. В том числе делаются обращения в международные суды. Поэтому я бы хотел призвать эти компании отказаться от незаконной деятельности на оккупированной территории. Это не принесет больших денег, а создаст большие трудности».

Между тем в Армении заявили, что у Азербайджана мало рычагов для того, чтобы наказать иностранные компании, работающие в Нагорном Карабахе. Напомним, что Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовные дела в отношении компаний из Швейцарии, Болгарии, Уругвая, Аргентины, Румынии и других стран. В списке значатся и такие компании как Haik Watch and Jewelry Co, Rodino Haskovo JIC, Centro Ceibal, Deccan Gold Mines Ltd, Cosmote Romanian Mobile Telecommunications S.A. и т.д.

По мнению политолога, заместителя директора Института Кавказа Сергея Минасяна, Азербайджан делает все возможное и невозможное, чтоб препятствовать представленности внешних акторов в «Арцахе» (кавычки наши – Ред.).

«Конечно, эта страна попытается найти те или иные правовые «основания», применить санкции против иностранных компаний, однако этот трюк Баку пройдет лишь у стран, с которыми у него имеются контакты в бизнес-кругах... Что же касается других стран, то в их отношении у Азербайджана очень мало рычагов, соответственно у этих стран каких-либо проблем не будет», – отметил армянский политолог.

Между тем, как считает правовед Мухтар Мустафаев, для пресечения незаконной деятельности иностранных компаний на оккупированных территориях нужно создать отдельную прокуратуру по Карабаху. По его словам, подобную структуру можно сформировать на базе прокуратур оккупированных районов.

"Мы должны создавать нарушителям проблемы во всех точках мира, чтобы они чувствовали дискомфорт. Многие компании в Карабахе просто отмывают грязные деньги. Их руководителей надо объявлять в розыск по линии Интерпола», - заявил в беседе с haqqin.az Мустафаев.

Юрист напомнил ситуацию с Visa и MasterCard. В Крыму с помощью этих карт нельзя осуществить ни одну операцию, а в Карабахе почему-то можно. «Поэтому нам нужно обращаться во все структуры. Необходимо добиться того, чтобы в этот сепаратистский регион никто не вкладывал ни цента», - сказал он.

В свою очередь член президиума Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров заявил, что в Армении ошибаются, говоря о том, что у Азербайджана нет рычагов. «Учитывая незаконный, противоправный характер деятельности компаний из Швейцарии, Болгарии, Уругвая, Аргентины и Румынии, возбуждение по данному факту уголовных дел по соответствующим статьям Уголовного Кодекса Азербайджана против должностных лиц этих юридических лиц со стороны Генеральной Прокуратуры страны является закономерным и абсолютно обоснованным решением», - заявил Багиров в беседе с haqqin.az.

По словам юриста, в дальнейшим уголовно-преследуемые лица могут быть выданы по просьбе компетентных органов, так как Азербайджан является участником Европейской конвенции о выдаче от 13 декабря 1957 года, согласно ст. 1 которой договаривающиеся стороны обязуются выдавать друг другу лиц, в отношении которых компетентные органы запрашивающей стороны осуществляют судопроизводство в связи с каким-либо преступлением или которые разыскиваются указанными органами для приведения в исполнение приговора или постановления об аресте.

«В связи с этим, надо отметить, что, так как Швейцария, Болгарии и Румыния являются сторонами вышеуказанной Конвенции, то наша страна правомочна обратиться по поводу выдачи должностных лиц компаний-нарушителей.

Однако, при этом надо учитывать следующие моменты: а) Болгария ратифицировала Конвенцию с оговоркой, что она, ни в каких случаях не может выдать своих граждан другому государству; б) В Швейцарии может выдать запрашиваемое лицо (должностное лицо), только в случае, если оно совершило преступление, связанное с коррупционной деятельностью или убийство; в) Подход Румынии несколько иной – она может выдать своего гражданина только для судебного разбирательства. Если по решению суда мера пресечения избирается в виде лишения свободы, то исполнение приговора должно осуществляться в Румынии», заявил юрист.

По словам Багирова, к сожалению, Азербайджан не имеет двухсторонних соглашений с Уругваем или с Аргентиной в сфере правовой помощи по уголовным делам, что и препятствует выдаче должностных лиц компаний из упомянутых стран.

«В любом случае, ни одна компания в мире со здоровой репутацией и дорожащая своим именем не примет решение о нелегальной деятельности на оккупированной территории страны по соглашению с агрессором и вопреки воле и законам государства, обладающего исключительными правами на свои недра и земли», - подчеркивает юрист.