 

Отразит ли Азербайджан эпидемию? комментарий Минздрава

Автор: Отдел социума 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), различным регионам Восточной Европы грозит эпидемия кори из-за низкой вакцинации. Еще в феврале вспышка эпидемии в Румынии поразила 3 тыс детей, а жертвами вируса тогда стали 14 человек. Эпидемия распространилась на 34 округа этой страны. Теперь корь из Румынии проникла в Венгрию.

ВОЗ предупреждает о возможности распространения эпидемии в Молдове, Украине и западных регионах России.

Насколько Азербайджан готов к отражению эпидемии этого опасного и чрезвычайно заразного заболевания? Как сообщила haqqin.az заместитель генерального директора Республиканского Центра гигиены и эпидемиологии Афаг Алиева, азербайджанские эпидемиологические службы способны полностью обезопасить страну от кори.

Она отметила, что в Азербайджане не выявлено ни одного случая краснухи с 2008 года, и кори с лета 2013 года. «Дело в том, что еще в 2006 году была проведена массовая иммунизация населения в возрасте до 35 лет. Затем в 2011 и 2013 году наряду с плановой была проведена дополнительная иммунизация смешанной вакциной от краснухи и кори. Тем самым охват иммунизацией составил до 98% населения», - отметила Алиева.

«После того как ВОЗ официально внес Азербайджан в список стран, которые полностью победили корь и краснуху, мы проверяли все возможные случаи завозной кори, случаи, когда у людей обнаруживали сыпь похожую на коревую. Проведенные лабораторные исследования не выявили этого заболевания. Если больной корью приедет из-за границы, то он не обойдется без помощи врача. Следовательно, будут проведены соответствующие эпидемиологические меры, чтобы не допустить распространение инфекции», - сказала она.

Алиева отметила, что иммунизация детей в возрасте 12 месяцев и 6 лет вырабатывает невосприимчивость к вирусу кори на всю жизнь.

Для справки: Корь - острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, которое характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.

По данным ВОЗ, корь является одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста, даже несмотря на наличие безопасной и эффективной по стоимости вакцины. В 2014 году в глобальных масштабах произошло 114 900 случаев смерти от кори - почти 314 случаев в день или 13 случаев в час. За период с 2000 по 2014 год противокоревая вакцинация привела к снижению глобальной смертности от кори на 79%.

1239 просмотров


Старости
В Тбилиси паника: «В Абхазию проследовал секретный эшелон»
В Тбилиси паника: «В Абхазию проследовал секретный эшелон» haqqin.az из Грузии
Наша погода
Сегодня 13° / 6°
21 Март 11° / 7°
22 Март 12° / 6°
23 Март 12° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7202 AZN
1 EUR   =   1.8529 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

За покупку с вашей карточки снимут 18% НДС? комментирует Минналогов
Вчерашний спаситель страны – сегодня ее главная проблема размышления публициста
Шимон Бриман: «Израиль стал невольным союзником Ирана и Хезболлы» эксклюзив
Весь Ереван за бомбардировку Азербайджана Социальный эксперимент. Видео
Отразит ли Азербайджан эпидемию? комментарий Минздрава
Будет ли создана прокуратура Карабаха? как бороться с иностранными компаниями
В Дагестане опрос: уменьшится ли территория Азербайджана? наша реакция
Трамп назвал «очень плохими» действия Ким Чен Ына
Аресты участников беспорядков в Батуми
В Средиземном море спасли три тысячи мигрантов
В России мужчина выгуливал медведя без намордника
Ариф Рагимов: «За день в Баку разгрузили шесть «Боингов»
Столкновения демонстрантов с полицией в Париже
В Лондоне задержали Вугара Моллачиева
iPhone 7 стал самым продаваемым смартфоном
Тайская полиция предотвратила покушение на премьера страны
Премьер Словакии раскритиковал антироссийские санкции
В Дамаске отказались принять спецпредставителя ООН
Европа против Турции. А Турция против кого? наша аналититка
В США не нашли связей Трампа с Россией
В Афганистане уничтожили 15 талибов
Африканским странам выдадут кредиты на 57 миллиардов долларов
Число жертв в Перу достигло 75 человек
Американского дипломата выслали из Новой Зеландии
В Беларуси не стихают акции протеста