По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), различным регионам Восточной Европы грозит эпидемия кори из-за низкой вакцинации. Еще в феврале вспышка эпидемии в Румынии поразила 3 тыс детей, а жертвами вируса тогда стали 14 человек. Эпидемия распространилась на 34 округа этой страны. Теперь корь из Румынии проникла в Венгрию.

ВОЗ предупреждает о возможности распространения эпидемии в Молдове, Украине и западных регионах России.

Насколько Азербайджан готов к отражению эпидемии этого опасного и чрезвычайно заразного заболевания? Как сообщила haqqin.az заместитель генерального директора Республиканского Центра гигиены и эпидемиологии Афаг Алиева, азербайджанские эпидемиологические службы способны полностью обезопасить страну от кори.

Она отметила, что в Азербайджане не выявлено ни одного случая краснухи с 2008 года, и кори с лета 2013 года. «Дело в том, что еще в 2006 году была проведена массовая иммунизация населения в возрасте до 35 лет. Затем в 2011 и 2013 году наряду с плановой была проведена дополнительная иммунизация смешанной вакциной от краснухи и кори. Тем самым охват иммунизацией составил до 98% населения», - отметила Алиева.

«После того как ВОЗ официально внес Азербайджан в список стран, которые полностью победили корь и краснуху, мы проверяли все возможные случаи завозной кори, случаи, когда у людей обнаруживали сыпь похожую на коревую. Проведенные лабораторные исследования не выявили этого заболевания. Если больной корью приедет из-за границы, то он не обойдется без помощи врача. Следовательно, будут проведены соответствующие эпидемиологические меры, чтобы не допустить распространение инфекции», - сказала она.

Алиева отметила, что иммунизация детей в возрасте 12 месяцев и 6 лет вырабатывает невосприимчивость к вирусу кори на всю жизнь.

Для справки: Корь - острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, которое характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.

По данным ВОЗ, корь является одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста, даже несмотря на наличие безопасной и эффективной по стоимости вакцины. В 2014 году в глобальных масштабах произошло 114 900 случаев смерти от кори - почти 314 случаев в день или 13 случаев в час. За период с 2000 по 2014 год противокоревая вакцинация привела к снижению глобальной смертности от кори на 79%.