«Между Израилем и Россией с осени 2015 года установился режим полной кооперации по вопросам соприкосновения вооруженных сил обоих стран в Сирии. Благодаря многократным и успешным поездкам премьер-министра Б.Нетаняху в Москву налажен личный доверительный контакт с президентом России Владимиром Путиным.

Степень военного сотрудничества дошла до невиданного ранее уровня - установления прямого телефонного канала связи между заместителями начальников Генштабов Израиля и РФ. Обе страны предупреждают друг друга о готовящихся акциях в воздушном пространстве Сирии, чтобы предотвратить столкновение самолетов или взаимные обстрелы самолетов с земли или с неба», - сказал в интервью заявил haqqin.az израильский редактор ведущего издания США на русском языке ForumDaily, известный журналист и эксперт Шимон Бриман, отвечая на вопрос о том, насколько велики противоречия между Израилем и Россией по вопросу ситуации в Сирии.

По словам эксперта, сложилась парадоксальная ситуация: благодаря союзу с РФ, Израиль в вопросе Сирии стал невольным союзником своих заклятых врагов - Ирана и "Хезболлы". «Израиль придерживается нейтралитета и не влезает в сирийскую гражданскую войну. Поэтому я не вижу причин для ухудшения отношений Израиля с Россией - даже с учетом периодических авиаударов ВВС Израиля по караванам с оружием из Сирии в Ливан для террористов "Хезболлы". Россия закрывала и будет закрывать дальше глаза на эти "шалости" Израиля, понимая, что за этим стоят интересы безопасности еврейского государства», считает он.

Эксперт также указал на то, что попытка режима Асада запустить ракету по Израилю или по израильским самолетам выглядит жалкой и глупой. «Жалкой, потому что сверхсовременные противоракетные системы Израиля на порядок выше старых ракет Асада. Глупой, потому что эти потуги еле живого режима Асада могут вызвать ответный удар Израиля такой силы, после которого от военных и административных объектов Асада останутся лишь ошметки. Израиль максимально не хочет влезать во внутрисирийский конфликт, занимаясь лишь обеспечением безопасности по периметру своих границ. Точно так же Израиль не допустит появления отрядов "Хезболлы" или Ирана на сирийской части Голанских высот в непосредственной близости от границ Израиля», резюмировал Ш.Бриман.