Украина все еще никак не может отойти от постмайданных страстей, успокоиться, и приступить к новой жизни, о которой все мечтали в ноябре 2013 года. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Страна находится в состоянии переходного периода, а он никогда не бывает быстрым и безболезненным. Все ныне успешные и процветающие государства через него прошли, но ни одно из них не может похвастаться тем, что смогло это сделать быстро и без катаклизмов.

Вся надежда на парней с улицы

У современной Украины огромное количество проблем, только перечисление которых может довести до прединфарктного состояния. Но есть одна, которую мы все наблюдаем в последние недели, и она становится все более явной. И эта проблема – добровольческие батальоны.

К сожалению, всегда так и бывает. В отсутствие государства, армии, полиции, и силовых структур, страну время от времени приходится спасать простым парням с улицы. Так было на Кавказе в 90-е годы, когда воевать на вдруг, неожиданно начавшихся войнах, было некому, и пришлось брать в руки оружие всем, кто может. А среди тех кто может – люди самые разные. От честных идеалистов, до скрытых, латентных бандитов.

Нет в мире случая, чтоб все закончилось иначе. Чтоб добровольцы, отвоевав за свою страну, мирно вернулись по домам, сами сдали оружие, и на следующее же утро превратились в законопослушных граждан.

Оружие в руках – это власть. Особенно когда оружие в руках большой группы людей. К тому же большей частью авантюрных. И мало кому удается избежать соблазна. На первом этапе возникает обычное человеческое возмущение тем, что «я воевал, а вы нет», затем оно перерастает в «я воевал, а вы бабки зарабатывали», а отсюда – один шаг до «я воевал, значит вы все мне должны»...

Вот так, нехитрым образом, вчерашний спаситель страны сегодня становится ее главной проблемой. С тем же оружием, которым он утверждал новую власть он принимается требовать свою долю.

Добровольческая блокада

В последние недели мы все наблюдаем за тем, как добровольческие батальоны сами, по своей инициативе, никого не спросив, осуществляют блокаду ДНР и ЛНР, захватывают здания городских администраций, самовольно выставляют какие-то там посты.

Оставим в стороне вопрос о том, насколько выгодна сейчас Украине блокада сепаратистских регионов. На эту тему можно спорить долго, и у каждого будет своя правда. Однако очевидно, что блокада – это дело исключительно государства.

Никакие добровольцы, никакие патриоты, и защитники родины, при всех их заслугах не имеют никакого права организовывать какую-либо блокаду по своей инициативе. Когда группа людей без определенных полномочий перекрывает дороги, ставит вооруженные патрули, и делает все это по своей инициативе – государство от имени которого действуют вооруженные добровольцы перестает существовать.

Конечно, аргументы самих добровольцев вполне понятны, и в каком-то смысле могут показаться убедительными. Сегодняшняя украинская власть - это уравнение с двумя неизвестными, никогда не знаешь чего от нее ожидать, и на кого в реальности работает тот или иной высокопоставленный чиновник – на собственную страну, на собственную олигархическую группу, или на соседнее государство. А может и на главарей вооруженных парней с улицы…

Часто можно услышать призывы типа «мочить чиновников» - что иногда эмоционально тоже вполне понятно, поскольку иных чиновников действительно не грех «замочить».

Однако эмоции это одно - а реальность другое. Каким бы плохим ни было государство, оно все же лучше его полного отсутствия. Плохое, но законное правительство, всегда лучше самых хороших, но никем не уполномоченным добровольцев.

Государство – тоже насилие. Но легитимное

Есть масса способов воздействовать на плохое правительство – те же добровольцы могут мобилизовать сограждан на мирные акции протеста, с целью оказания давления на власть. Куда более целесообразно не организовывать блокаду самим, а вынудить власть это сделать.

Разница – не просто стилистическая. Государство – это вовсе не добрый дядя в клетчатом пиджаке, государство – это источник легитимного насилия. Оно должно быть единственным, у кого в руках может находиться автомат, пистолет, полицейская дубинка, устройство со слезоточивым газом.

Пока ситуация обстоит таким образом – государство – плохое или хорошее – существует. Но как только это право переходит к кому-либо еще – раскручивается маховик насилия, который рано или поздно придется пресекать опять-таки государству - но только уже при помощи совсем уж большой дубинки.

Мнение о том, что хорошие, честные добровольцы силой оружия заставят плохое правительство делать правильные вещи – наивный идеализм или хорошо замаскированная авантюра. Хорошие и честные добровольцы, которые силой оружия заставляют правительство делать правильные вещи, завтра-послезавтра обязательно превратятся в свору бандитов.

Это не предположение, не версия, и не проявление негативного отношения к заблудившимся добровольцам, если таковые имеются в беснующихся отрядах в Киеве и далее везде.

Это истина, которая проверена не десятилетиями, а веками. Человек слишком греховен и слаб, соблазн очень часто оказывается трудно преодолеть даже честным идеалистам, не говоря уже о разного рода авантюристах, которые время от времени всплывают наверх в кризисных ситуациях.

Любой добровольческий батальон со временем превращается в неконтролируемое вооруженное формирование, которое априори хуже самого плохого государства, так как государство – это в любом случае институт, который имеет какие-то ограничения.

А доброволец с оружием в руках ограничен только такой эфемерной и ненадежной вещью, как собственная совесть. Рассчитывать на чью-либо совесть не очень практично даже в семейной жизни, а уж в строительстве государства – это совсем уж последнее дело.

В первой половине 90-х годов Грузией фактически управляло полулегальное вооруженное формирование «Мхедриони», официально «Корпус спасателей», а реально – банда уголовников и мародеров. Они тоже воевали, иногда вполне неплохо, многие из них погибли в бою. Другие, отвоевав с первого дня до последнего, вернувшись обратно, ввергли страну в криминальный ад.

Нам этого хватило на десятилетия. Сегодня слово «Мхедриони» служит пугалом даже для тех, кто родился много лет спустя после того, как это формирование было распущено, а большинство его активистов надолго сели в тюрьмы.

Гибридную войну кулаками не выиграть

Не имеет значения, какое в Украине правительство. Не имеет значения насколько кристально честны и порядочны украинские полевые командиры – хотя персонажи вроде Семенченко вызывают немалые сомнения. Не имеют значения ни прошлые заслуги, ни личные свойства. Пока кто-то с улицы владеет оружием, оно, это оружие перестает быть исключительной прерогативой государства – порядку в Украине не бывать.

И в конце пару слов о собственно блокаде. Насколько можно судить из сообщений СМИ, украинское правительство было против блокады, но, как говорится, против лома нет приема, окромя другого лома – которого на данный момент в руках у Петра Порошенко нет.

Соответственно, правительство вынуждено делать вид что согласно с происходящим беспределом, со всеми отсюда вытекающими и хорошо известными последствиями. И на данный момент блокада сепаратистских территорий есть одно из самых рискованных его проявлений.

В первую очередь надо помнить: по обоим сторонам линии фронта – один народ, соответственно, шанс на примирение – есть и немалый.

Блокада – она не имеет ценности сама по себе, блокада – это тоже способ достижения целей. С одной только поправкой - если от блокады одинаково страдают обе стороны, то она, как минимум, непродуктивна – какой толк бить другого, коли столько же попадает самому?

К тому же война в Украине идет гибридная. И мир тоже соответственный – гибридный. Он не исключает российских добровольцев в Донецке и русских туристов во Львове. Не исключает экономических связей, бизнеса, сотрудничества в самых различных сферах.

Не исключает того, что на Донбассе живут люди, у которых близкие родственники проживают в Киеве или Львове, и у них должна быть возможность посещать их без лишних проблем, без всяких нелепых пропусков и бесконечных проверок на постах.

Гибридную войну не выигрывают мускулами, тем более если в ней в той или иной форме принимает участие Россия. Вообще невозможно выиграть у России что-либо кулаками или мышцами.

Единственное, чем Украина может выиграть гибридную войну – это головой, а не руками. Это касается всего на свете, и прежде всего, проблему добробатов, и блокады Донбасса.