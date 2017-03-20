2017 год для многих жителей Азербайджана, привыкших совершать покупки в интернете, стал ключевым, ибо пришлось принимать решение – продолжать ли делать заказы через Всемирную сеть, или нет? Дело в том, что возникла некоторая неразбериха, связанная с оплатой онлайн (с помощью карт) зарубежным сайтам за товары и услуги. Поступали жалобы, что банки по своему усмотрению снимают 18% за любую оплату за рубеж. Прошло больше двух месяцев, однако вопросы, касающиеся того, как работают новые правила, остались. В этой связи haqqin.az обратился с запросом в Министерство налогов, где разъяснили ситуацию.

Отвечая на вопросы нашего сайта в Минналогов заявили, что все вопросы, связанные с налогами, регулируются Налоговым Кодексом Азербайджанской Республики. «Согласно изменениям, внесенным в Налоговый Кодекс, с 1 января 2017 года к оплатам лиц, не состоящих на учете в налоговых органах, осуществляемых нерезидентам за приобретение работ и услуг в электронном порядке, начисляется НДС. За приобретенные онлайн товары со стороны банков НДС не начисляется».

Как отмечает Центр Медиа и Коммуникаций ведомства, банки не могут взимать налоги вне установленных существующим законодательством положений.

«Министерство налогов совместно с Ассоциацией банков Азербайджана провело все необходимые мероприятия, касающиеся технических вопросов налогообложения. Были рассмотрены такие вопросы, как правильное применение налогов по операциям, проведенным платежными картами, подлежащие налогообложению платежные операции, определение информации об услугах и получателях услуг». Не остались без внимания и электронная торговля, электронные кошельки, тотализаторы, лотереи и прочие разного рода конкурсы. В Минналогов отмечают, что если возникнет вопрос, то можно обратиться в конкретный банк или же в Министерство налогов.

Но как быть с оплатой, например, отеля через booking.com, оплатой доменных имен и хостинга, оплатой услуг такси картой, покупкой товаров через Amazon, E-bay? За что же все-таки снимают 18% НДС?

Отвечая на этот вопрос в Минналогов сообщили, что со средств, выплачиваемых лицами, не состоящими на учете в налоговых органах нерезидентам за заказ билетов на самолет, поезд или корабль, а также связанные с бронирование номеров в отелях, трансферными и другими услугами за пределами Азербайджана, НДС банками не удерживается. Кроме того, товары, купленные онлайн, в том числе с таких платформ, как Amazon, e-Bay и других не облагаются НДС.

Согласно действующему законодательству, лишь ведение электронной работы посредством сети интернет, оказание услуг, загрузка электронных книг, музыки, аудио-видео материалов, графических изображений, виртуальных игр, программного обеспечения считается работой и услугой, оказываемой нерезидентом и облагается НДС, подчеркнули в Минналогов.

Некоторые эксперты считают нонсенсом снимать 18% за рекламу в Facebook и Google, ведь в этом случае получается, что азербайджанские компании, которые дают рекламу там, дважды платят НДС: один раз правительству США, а второй - правительству Азербайджана. А как же принцип избежания двойного налогообложения?

Согласно действующему законодательству, средства, выплачиваемые за рубеж за размещение рекламы на Facebook или других социальных сетях, облагаются налогом. Положения Налогового Кодекса гласят, что к оплатам лиц, не состоящих на учете в налоговых органах, осуществляемых в порядке электронной торговли за получение работ и услуг, в том числе рекламных услуг, начисляется 18% НДС со стороны банков.

«Такие операции, осуществляемые лицами, состоящими на учете в налоговых органах, связанные с их предпринимательской деятельностью регулируются договорами, заключенными между сторонами. В обязательства этих лиц входит начисление 18% НДС с суммы стоимости контракта, выплачиваемой нерезиденту и 10% налога на доход у источника выплат. В данном случае у источника дохода банк налог не удерживает. Следует также отметить, - подобные выплаты применялись и ранее», отметили в Минналогов.

Расчет и выплата в госбюджет НДС с работ и услуг, не связанных с предпринимательской деятельностью налогоплательщиков, также осуществляется банками. Здесь отсутствуют элементы двойного налогообложения. Межгосударственные соглашения об избежании двойного налогообложения регулируют налоги на доходы и имущество.

Может быть Минналогов стоит договориться с теми же Facebook и Google, чтобы получать налог именно от них, а не от платящей стороны (как сейчас делается)?

Отвечая на этот вопрос в Минналогов заявили, что это возможно в том случае, если упомянутые социальные сети откроют свое представительство в Азербайджане. «Тогда они будут исполнять налоговые обязательства, определенные для резидентов и юридических лиц. В таком случае средства, выплаченные покупателями, переводятся на счет резидентам Азербайджанской Республики и подобные операции не облагаются налогами».