на одной улице

В Бинагадинском районе Баку ограблены два дома, расположенные на одной улице. Воры унесли в общей сложности 19 100 манатов, сообщает Report.

Так, из дома 24-летнего Фархада Алиева, проживающего по адресу: поселок Бинагади, улица Исфахани, дом 11, украдены ювелирные изделия на 12 600 манатов. Неизвестный или неизвестные проникли в дом, открыв окно.

Также преступники, сломав железные решетки на окне, проникли в находящийся на той же улице дом №32 52-летней Расмии Наджафовой. Украдены 5 800 манатов и три золотых кольца стоимостью 700 манатов.

По обоим фактам в Бинагадинском районном управлении полиции начато расследование.