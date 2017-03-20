Люди Беппе Грилло вновь начали провокации против азербайджанской трубы

В южно-итальянском регионе Саленто дан старт новым провокациям против строительства Трансадриатического трубопровода (ТАР) – составной части Южного газового коридора, по которому азербайджанский газ будет доставлен в Европу, сообщает haqqin.az со ссылкой на итальянские СМИ.

На прошлой неделе, после того как консорциум ТАР начал пересадку многолетних оливковых деревьев из района Сан-Фока в регионе Саленто, по которому пройдет газопровод, комитет No TAP начал акцию протеста с призывом остановить пересадку. Полиция пока не вмешивается в эту акцию.

Комитет Nо TAP возглавляет глава движения «Пять звезд», представленного в итальянском парламенте 22% голосов, комик, актер и блогер Беппе Грилло, который тесно связан с Россией.

На прошлой неделе были пересажены четыре дерева из 231 многолетнего оливкового дерева, которые должны быть пересажены из тех мест, где пройдет маршрут газопровода. Однако городской муниципалитет Мелендуньо, административного центра региона Саленто, поставив под сомнение законность пересадки этих деревьев, обратился в департамент градостроительства и экологического ландшафта.

В свою очередь консорциум ТАР заявляет, что действует в соответствии с решением Кабинета министров Италии и у компании есть разрешение на пересадку деревьев.

Однако муниципалитет Мелендуньо заявил компании, что, если она не прекратит пересадку, муниципалитет обратится в прокуратуру.

Активисты комитета No TAP со вчерашнего дня начали нести вахту, проводить пикеты на территории, где посажены деревья. Они призывают жителей Саленто присоединиться к их акциям с требованием прекратить строительство газопровода.

Если до конца апреля деревья не будут пересажены, то все работы по их пересадке будут отложены до ноября, потому что пересадка деревьев летом может закончиться их гибелью. С этой точки зрения, события в регионе Саленто могут притормозить осуществление проекта ТАР минимум на полгода.

Комитет No TAP и ранее проводил акции против строительства газопровода, даже была атакована техника компании-подрядчика ТАР, а в офис компании ТАР была брошена бутылка с «коктейлем Молотова».