 

В Россию не пустили 14 тонн азербайджанских помидоров

Автор: Отдел информации 

На таможенном пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» инспекторы фитосанитарного контроля дагестанского управления Россельхознадзора задержали товарную партию помидоров, которая прибыла из Азербайджана, сообщает haqqin.az со ссылкой на ИА «Кавказ сегодня».

В пресс-службе Россельхознадзора Дагестана сообщили, что в фитосанитарном сертификате подкарантинной продукции – 13 941 килограмма свежих томатов – выявлены незаверенные исправления, что и стало основанием для задержания товара.

Владелец груза привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП России (нарушение правил ввоза и вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза). Надзорное ведомство запретило ввоз подкарантинной продукции на территорию России.

1270 просмотров


Старости
В Тбилиси паника: «В Абхазию проследовал секретный эшелон»
В Тбилиси паника: «В Абхазию проследовал секретный эшелон» haqqin.az из Грузии
Наша погода
Сегодня 12° / 6°
21 Март 11° / 7°
22 Март 12° / 6°
23 Март 12° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7202 AZN
1 EUR   =   1.8529 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

МИД России: «Мы вызывали посла Израиля»
В Россию не пустили 14 тонн азербайджанских помидоров
Люди Беппе Грилло вновь начали провокации против азербайджанской трубы
В Баку ограбили два частных дома на одной улице
Армянские войска применили крупнокалиберные пулеметы
Нефть дешевеет
Азербайджан подталкивают к социальной напряженности кто не исполняет указ президента?
За покупку с вашей карточки снимут 18% НДС? комментирует Минналогов
Вчерашний спаситель страны – сегодня ее главная проблема размышления публициста
Шимон Бриман: «Израиль стал невольным союзником Ирана и «Хезболлы» эксклюзив
Весь Ереван за бомбардировку Азербайджана Социальный эксперимент. Видео
Отразит ли Азербайджан эпидемию? комментарий Минздрава
Будет ли создана прокуратура Карабаха? как бороться с иностранными компаниями
В Дагестане опрос: уменьшится ли территория Азербайджана? наша реакция
Трамп назвал «очень плохими» действия Ким Чен Ына
Аресты участников беспорядков в Батуми
В Средиземном море спасли три тысячи мигрантов
В России мужчина выгуливал медведя без намордника
Ариф Рагимов: «За день в Баку разгрузили шесть «Боингов»
Столкновения демонстрантов с полицией в Париже
В Лондоне задержали Вугара Моллачиева
iPhone 7 стал самым продаваемым смартфоном
Тайская полиция предотвратила покушение на премьера страны
Премьер Словакии раскритиковал антироссийские санкции
В Дамаске отказались принять спецпредставителя ООН