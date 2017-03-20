 

Азербайджан опередил Армению в рейтинге счастья

 

Азербайджан занял 85-е место во всемирном рейтинге счастья. Армения в этом рейтинге заняла 121-е, Грузия  125-е место. Такая оценка содержится в Мировом докладе счастья, подготовленном по заказу ООН организацией Sustainable Development Solutions Network (SDSN, Сеть по поиску решений в целях устойчивого развития) и приуроченном к отмечаемому 20 марта Международному дню счастья.

Норвегия признана страной с самым счастливым населением в мире. На втором месте по степени счастья  Дания, далее идут Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция. Германия занимает 16-е место, Великобритания  19-е, Франция  31-е, Россия  49-е, Турция  69-е.

Замыкают рейтинг Руанда, Сирия, Танзания, Бурунди, на последнем месте  Центрально-Африканская Республика.

Авторы исследования стремятся установить, насколько население довольно своей жизнью в 155 странах мира. При этом принимались во внимание шесть факторов: ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка в сложных ситуациях, доверие (к правительству), воспринимаемая людьми свобода принятия решений, касающихся их жизни, а также щедрость (оцениваемая с точки зрения размера пожертвований на благотворительность, сделанных людьми в последнее время).

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