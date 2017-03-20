Найдено тело еще одного нефтяника?

Согласно распоряжению президента Азербайджана «О некоторых мерах в связи с происшествием на нефтесборном пункте производственного объединения «Азнефть» Государственной нефтяной компании Азербайджана» от 16 декабря 2016 года, в соответствии с планом штаба при Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации в составе ведущих специалистов Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства обороны, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство», продолжаются поисково-спасательные работы в установленных секторах.

Как сообщили haqqın.az в поисково-спасательном штабе, на территории обрушения эстакады нефтесборного пункта №3 Нефтегазодобывающего управления имени Н.Нариманова производственного объединения «Азнефть» в Каспийском море обнаружено тело неизвестного мужчины.

В штабе также сообщили, что устанавливается принадлежность тела к пропавшим нефтяникам.

После установления личности обнаруженного тела общественности будет предоставлена подробная информация.