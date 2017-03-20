 

В Сальяне предприниматель умер за рулем автомобиля

Автор: Отдел информации 

На территории села Кюргарагашлы Сальянского района произошло ДТП с летальным исходом, сообщает региональный корреспондент haqqin.az со ссылкой на дорожную полицию района.

Занимающийся торговлей запчастями 59-летний предприниматель Фархад Алиев в ночь на 20 марта почувствовал себя плохо и решил самостоятельно добраться до Центральной районной больницы. С ним в машину марки Mercedes села и его супруга.

Однако они не смогли добраться до больницы. Подъезжая к клинике, у Фархада Алиева случился еще один сердечный приступ, в результате которого он скончался. Автомобиль, потеряв управление, врезался в забор больницы.

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