Синоптики предупреждают о похолодании

21 марта в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать пасмурная погода, днем ожидаются дожди. Иногда будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха в Баку ночью составит 3-5°, днем 8-10° тепла.

Атмосферное давление — 754 мм ртутного столба, относительная влажность ночью — 80-90%, днем — 65-70%.

В регионах Азербайджана периодически пройдут дожди. В некоторых местах осадки будут носить интенсивный характер, в горных районах прогнозируется мокрый снег и снег. Местами туман. Будет дуть местами усиливающийся западный ветер. Температура ночью составит 2-6°, днем 9-13° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-7° тепла.

С 21 по 25 марта погода будет неустойчивой, ожидаются дожди, в горных районах — снег. В некоторых местах осадки будут носить интенсивный характер. Будет дуть западный ветер. По сравнению с предыдущими днями температура понизится на 3-5 градусов.