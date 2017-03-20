 

Синоптики предупреждают о похолодании

 

21 марта в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать пасмурная погода, днем ожидаются дожди. Иногда будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха в Баку ночью составит 3-5°, днем 8-10° тепла.

Атмосферное давление  754 мм ртутного столба, относительная влажность ночью  80-90%, днем 65-70%.

В регионах Азербайджана периодически пройдут дожди. В некоторых местах осадки будут носить интенсивный характер, в горных районах прогнозируется мокрый снег и снег. Местами туман. Будет дуть местами усиливающийся западный ветер. Температура ночью составит 2-6°, днем 9-13° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-7° тепла.

С 21 по 25 марта погода будет неустойчивой, ожидаются дожди, в горных районах  снег. В некоторых местах осадки будут носить интенсивный характер. Будет дуть западный ветер. По сравнению с предыдущими днями температура понизится на 3-5 градусов.

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