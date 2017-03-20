«Момент истины» о захвате имущества Тельмана Исмаилова

«Вторая серия документального фильма «Охота», продолжение сенсационного расследования о беспрецедентном рейдерском захвате бизнеса Тельмана Исмаилова банком ВТБ, будет показана сегодня», - говорится в информации сайта известного журналиста-расследователя Андрея Караулова «Момент истины», сообщает haqqin.az.

«Мы расскажем новые подробности этой уникальной истории, как крупный и уважаемый банк стал главным рейдером страны», — говорится в анонсе фильма.

«Неоднозначную реакцию со стороны руководства банка вызвала первая серия нашего расследования, теперь Группе компаний Тельмана Исмаилова грозят новыми уголовными делами. Какую роль в этом беспределе играет председатель правления ВТБ Костин Андрей Леонидович?» — говорится в информации сайта популярного российского журналиста.

Напомним, некоторое время назад решением суда олигарх Тельман Исмаилов был признан банкротом, а все его имущество, бывшее под залогом, будет продано с аукционов для погашения его кредитных долгов. Одним из крупнейших кредиторов олигарха является и банк ВТБ.