 

«Момент истины» о захвате имущества Тельмана Исмаилова

Автор: Отдел информации 

«Вторая серия документального фильма «Охота», продолжение сенсационного расследования о беспрецедентном рейдерском захвате бизнеса Тельмана Исмаилова банком ВТБ, будет показана сегодня», - говорится в информации сайта известного журналиста-расследователя Андрея Караулова «Момент истины», сообщает haqqin.az.

журналист Андрей Караулов

«Мы расскажем новые подробности этой уникальной истории, как крупный и уважаемый банк стал главным рейдером страны»,  говорится в анонсе фильма.

«Неоднозначную реакцию со стороны руководства банка вызвала первая серия нашего расследования, теперь Группе компаний Тельмана Исмаилова грозят новыми уголовными делами. Какую роль в этом беспределе играет председатель правления ВТБ Костин Андрей Леонидович?»  говорится в информации сайта популярного российского журналиста.

председатель правления ВТБ Андрей Костин

Напомним, некоторое время назад решением суда олигарх Тельман Исмаилов был признан банкротом, а все его имущество, бывшее под залогом, будет продано с аукционов для погашения его кредитных долгов. Одним из крупнейших кредиторов олигарха является и банк ВТБ.

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