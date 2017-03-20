 

Умер создатель внедорожника «Нива»

 

Создатель внедорожника ВАЗ 2121 «Нива» Петр Прусов скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщил пресс-центр «АвтоВАЗа», передает ТАСС.

«Петр Михайлович был великим человеком, создателем первого в мире внедорожника с несущим кузовом - легендарного ВАЗ 2121 «Нива», который сегодня носит имя LADA 4x4 и остается крайне популярным в России и за рубежом. Вдвойне печально, что он ушел в год празднования 40-летнего юбилея своего автомобиля, буквально немного не дожив до памятной даты - 5 апреля.

Весь коллектив «АвтоВАЗа» глубоко скорбит по этой потере», - приводит пресс-центр слова президента автоконцерна Николя Мора.

Первый серийный полноприводный автомобиль ВАЗ-2121 «Нива» сошел с вазовского конвейера почти 40 лет назад - 5 апреля 1977 года. «Нива» стала первым советским автомобилем, по-настоящему востребованным на зарубежном рынке: она поставлялась в 110 стран мира, было время, когда до 70% произведенных машин ВАЗ продавал на экспорт.

В 2005 году у «Нивы» сменилось название: теперь это LADA 4х4. В июле 2009 года началось производство модернизированной версии внедорожника. Модернизации подверглись практически все основные узлы автомобиля, включая двигатель, сцепление, трансмиссию, рулевое управление.

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